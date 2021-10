OVHcloud : Fixe la fourchette de prix de son IPO

(CercleFinance.com) - OVHcloud lance son introduction en bourse sur Euronext Paris et annonce sa fourchette de prix indicative.



L'opération porte sur une offre à prix ouvert en France auprès d'investisseurs particuliers et un placement privé international.



La fourchette indicative du prix de l'offre est fixée entre 18,50 euros et 20,00 euros par action.



Le montant de l'Offre porte sur une émission de nouvelles actions ordinaires par OVHcloud pour un montant d'environ 350 millions d'euros (correspondant à un maximum de 18 918 919 nouvelles actions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) et la cession d'au plus 2 702 702 actions existantes, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative (soit environ 50 millions d'euros) par KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la Société.



