Otis : Hausse de 9% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Otis publie au titre des trois derniers mois de 2021 un BPA ajusté en augmentation de 9,1% pour s'établir à 72 cents, malgré une marge bénéficiaire d'exploitation ajustée demeurée stable par rapport à l'exercice précédent, à 14,6%.



A près de 3,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du fabricant d'ascenseurs a augmenté de 2,2%, avec une hausse de 2,8% des ventes organiques, dont des croissances organiques de 1,2% dans les équipements neufs et de 4% dans les services.



Affichant pour l'ensemble de 2021 un BPA ajusté de 3,01 dollars et un chiffre d'affaires organique en croissance de 8,9%, Otis vise pour l'année 2022 un BPA ajusté de 3,20 à 3,30 dollars avec une progression des ventes organiques de 2,5 à 4,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.