Otis : Hausse de 40% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - L'ascensoriste Otis publie au titre des trois derniers mois de 2020 un BPA ajusté en progression de 40,4% à 66 cents, dépassant ainsi le consensus, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,2% à 3,5 milliards de dollars (+1,3% en organique).



'Nous avons renoué avec la croissance au cours du trimestre tout en continuant d'accroître nos parts de marchés, d'augmenter notre marge ajustée et de générer des flux de trésorerie robustes', déclare la PDG du groupe, Judy Marks.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 2,52 dollars et une baisse organique des revenus de 2,1% pour l'ensemble de l'année écoulée, Otis indique viser pour 2021 des fourchettes cibles allant respectivement de 2,67 à 2,77 dollars et de +2 à +4%.



