Osram : Vers une radiation de la cote

(CercleFinance.com) - ams Osram annonce qu'à l'issue de la période d'acceptation, 6.935.319 actions Osram ont été apportées à son offre de retrait, correspondant à environ 7,2% du capital d'Osram et portant la participation d'ams à 80,3%.



Le règlement de l'offre est prévu pour le 30 juin. Osram devrait ainsi être radié de la cote à la Bourse de Francfort à compter du 30 juin et de celle à la Bourse de Munich à compter du 30 septembre prochain.



'Nous avons atteint notre objectif, qui était de rationaliser la structure de l'entreprise, et nous avons également renforcé de manière significative notre participation dans Osram', a déclaré Alexander Everke, PDG d'ams Osram.



