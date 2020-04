Osram : Regroupement d'activités à Berlin

(CercleFinance.com) - Osram annonce son intention de concentrer sa production de lampes pour le cinéma sur son site de Berlin à partir de l'automne prochain et que 'sa capacité de production de lampes à haute pression sur son second site à Eichstätt sera en conséquence groupée dans la capitale'.



'L'entreprise prend ces mesures en réponse aux changements structurels dans le secteur du cinéma et aux défis économiques supplémentaires posés par le coronavirus', explique le spécialiste allemand des solutions d'éclairage.



