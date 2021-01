Osram : Lancement d'un produit germicide UV

(CercleFinance.com) - Osram, groupe allemand spécialisé dans l'éclairage, annonce le lancement d'un produit 'tueur de germes' pouvant être utilisé dans les bureaux, les voitures et les maisons.



Cette annonce illustre la stratégie de nombreuses entreprises industrielles qui, en ces temps économiques difficiles, sont à la recherche de nouveaux marchés et domaines de croissance.



Dans un communiqué, Osram a déclaré que son purificateur d'air portable utilise la lumière ultraviolette pour détruire les virus et les bactéries, avec une fiabilité de 99,9%.



Avec sa technologie d'éclairage UV-C, Osram a déjà fourni des dispositifs de désinfection de surface à plus de 2000 hôpitaux de Wuhan et de Pékin, en Chine, au début de la pandémie il y a un an.



Aucun détail n'a été fourni quant au prix et à la disponibilité du produit.



