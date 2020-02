Osram : Des progrès plus rapides que prévu

(CercleFinance.com) - Après un exercice 2019 difficile, Osram progresse plus rapidement que prévu, a annoncé mardi le groupe d'éclairage allemand.



Grâce à son efficacité et aux mesures initiées, l'entreprise fait passer son objectif d'économies de 220 millions d'euros à 300 millions d'euros d'ici 2022.



Osram - qui a été racheté par le spécialiste autrichien des capteurs ams - a déclaré réaliser un 'début solide' pour l'exercice en cours.



En plus de réaliser des économies, Osram a déclaré qu'il avait déjà commencé à rationaliser son portefeuille de produits et qu'il avait l'intention de réaliser des investissements ciblés dans la recherche et le développement.



