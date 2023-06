Osmosun : Le document de l'IPO a été approuvé

(CercleFinance.com) - Osmosun, un spécialiste du dessalement de l'eau de mer par énergie solaire, a annoncé jeudi l'approbation par l'AMF de son document d'enregistrement dans le cadre de son projet d'entrée en Bourse.



Créée en 2014, la société à l'origine d'un procédé de production d'eau potable par osmose inverse alimenté par énergie solaire photovoltaïque et sans batterie prévoit de s'introduire sur le marché Euronext Growth à Paris.



L'entreprise, qui souligne que la raréfaction et le risque de pénurie d'eau deviennent une problématique d'ampleur planétaire, note que l'OCDE estime que près de 4 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d'eau d'ici 2050.



Dans un communiqué, Osmosun indique connait une forte accélération de son développement depuis plusieurs années, avec une multiplication par quatre des unités vendues entre 2020 et 2022.



A ce jour, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays, dont 51 sont opérationnelles et huit en cours d'installation.



Le groupe - qui a généré un chiffre d'affaires multiplié par deux en 2022 à 4,6 millions d'euros - s'est fixé pour objectif d'atteindre un C.A. annuel égal ou supérieur à 20 millions d'euros en 2025 puis de 48 millions à horizon 2027.



Dans le cadre de son projet d'introduction, la société dit avoir d'ores et déjà réalisé, auprès de ses actionnaires historiques et du groupe OKwind, une levée de fonds de 2,15 millions d'euros.



Ces obligations convertibles en actions seront automatiquement converties en actions nouvelles Osmosun au moment de l'entrée en Bourse.



Un engagement de souscription irrévocable de 750.000 euros a également été conclu avec OKwind, avec lequel Osmosun a signé un accord de coopération technique et commerciale



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.