Osmosun : Lance son introduction sur Euronext Growth Paris

(CercleFinance.com) - Osmosun, spécialiste des solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.



Selon Quentin Ragetly, p.d.-g. D'Osmosun, cette introduction constitue 'une étape clé' dans l'accélération du développement de la société. 'Il est urgent d'agir pour répondre à la problématique mondiale de l'eau que nous connaissons tous', estime-t-il.



Grâce à sa technologie brevetée de dessalement par énergie solaire sans batterie, Osmosun se dit 'parfaitement positionné pour répondre à la demande du marché, qui est à la recherche de solutions de production d'eau potable performantes, plus économiques et plus écologiques'.



La société a pour ambition de multiplier par 10 sa taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement sa rentabilité.



Concrètement, Osmosun se fixe pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 20 ME en 2025 (contre 4,6 ME réalisés en 2022) puis de 48 ME en 2027. Osmosun ambitionne également d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan et d'élever sa marge d'EBITDA ajusté de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.



Dans le cadre de l'introduction en bourse, l'offre d'un montant d'environ 8 ME pourra être portée à environ 9,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et jusqu'à 10,6ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.



Le prix de l'action est attendu entre 5,1 et 6,9 euros.



