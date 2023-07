Osmosun : L'introduction en Bourse largement sursouscrite

(CercleFinance.com) - L'introduction en Bourse (IPO) d'Osmosun a été sursouscrite près de deux fois, a annoncé hier soir le spécialiste du dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre par énergie solaire.



Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, destinée aux personnes physiques, ont tous deux rencontré un large succès, indique la société dans un communiqué.



La demande globale s'est ainsi élevée à près de 2,1 millions de titres, soit une sursouscription de 1,6 fois par rapport à l'offre initiale, précise Osmosun, qui dit y voir la 'confiance' du marché dans son positionnement, sa stratégie de développement et ses perspectives de croissance.



Face à cette forte demande, Osmosun dit avoir fixé le prix définitif de l'opération à un prix unitaire de 6,50 euros, dans la partie supérieure de la fourchette indicative de prix de 5,10-6,90 euros.



L'entreprise a également décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, ce qui va lui permettre de lever un montant global brut de 10 millions d'euros.



Le produit de l'opération sera dédié à hauteur de 45% au financement de l'accompagnement la stratégie de croissance organique, de 20% au financement des investissements R&D et de 35% au financement de la croissance externe.



Avec l'acquisition de nouvelles 'briques' technologiques complémentaires, le groupe dit vouloir devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.



Le début des négociations est maintenant prévu sur Euronext Growth Paris le 10 juillet, sur la base d'une capitalisation boursière qui atteint déjà près de 36 millions d'euros avant même l'exercice de l'option de surallocation.



