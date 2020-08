Orange : Assure la connexion à Internet du Tour de France

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce que ses équipes se mobilisent pour la 21e année consécutive 'pour connecter le Tour de France au reste du monde'.



'Du fait de la Covid-19, des opérations de fibrage et de densification des réseaux mobiles complexes ont dû être réalisées avec des contraintes de délai de réalisation importantes. Au-delà de ces infrastructures réseau, Orange a déployé cette année une solution inédite qui permet de gérer à distance les conférences de presse d'après course. Cette solution déployée avec la Fibre Orange permet des visioconférences en qualité UHD 4K', explique le groupe.



Le Tour de France se tient du 29 août au 20 septembre.



