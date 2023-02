Omnicom : Hausse de 7% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom a publié mardi soir un BPA en hausse de 7,2% à 2,09 dollars au titre du dernier trimestre 2022, ainsi qu'une marge d'exploitation accrue de 0,5 point à 16,6% pour un chiffre d'affaires de 3,87 milliards, en croissance organique de 7,2%.



'Cette croissance organique supérieure à nos attentes a été soutenue par des performances résilientes dans l'ensemble des grandes régions mondiales et une vigueur continue de nos disciplines à croissance plus rapide', précise le président et CEO John Wren.



'Nous entrons en 2023 en position très forte, nous appuyant sur les gains de nouvelles affaires significatifs de l'année dernière', poursuit-il, se disant préparé à répondre de façon appropriée aux perspectives macroéconomiques qu'il surveille étroitement.



