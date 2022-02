Omnicom : Hausse de 6% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom a publié mardi soir un BPA de 1,95 dollar au titre de son quatrième trimestre 2021, en hausse de 6%, et une marge opérationnelle en repli de 0,3 point à 16,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,6% à 3,86 milliards de dollars.



En organique (hors effets de périmètre et de changes), les revenus du groupe de communication new-yorkais se sont accrus de 9,5%, une croissance à laquelle ont contribué l'ensemble de ses disciplines fondamentales et de ses zones géographiques.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, Omnicom affiche ainsi un BPA ajusté de 6,53 dollars, pour une marge opérationnelle de 15,4% et un chiffre d'affaires de près de 14,3 milliards de dollars, en croissance organique de 10,2%.



