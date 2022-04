Omnicom : Hausse de 4% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom a publié mardi soir un BPA ajusté de 1,39 dollar au titre de son premier trimestre 2022, en hausse de 4,5%, et une marge opérationnelle (EBITA) ajustée stable à 14,2%, pour un chiffre d'affaires atone (-0,5%) à 3,41 milliards de dollars.



En organique (hors effets de périmètre et de changes), les revenus du groupe de communication new-yorkais se sont toutefois accrus de 11,9%, marquant une poursuite du redressement par rapport aux effets de la pandémie de Covid-19.



Omnicom précise avoir cédé, ou s'être engagé à céder, ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine, ce qui s'est traduit par des charges avant impôt de 113,4 millions de dollars sur ses comptes du premier trimestre.



