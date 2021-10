Omnicom : Hausse de 14% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Omnicom a publié mardi soir un BPA de 1,65 dollar au titre de son troisième trimestre 2021, en hausse de 13,8%, et une marge opérationnelle améliorée de 0,2 point à 15,8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 7,1% à 3,43 milliards de dollars.



En organique (hors effets de périmètre et de changes), les revenus du groupe de communication new-yorkais se sont accrus de 11,5%, une croissance à laquelle ont contribué l'ensemble de ses disciplines fondamentales et de ses zones géographiques.



