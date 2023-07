Omnicom : En repli, un analyste abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre décroche de près de 1% après une analyse négative. Wells Fargo dégrade sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 109 à 88 dollars, dans une note sur les agences publicitaires américaines pour lesquelles il 'suppose une croissance organique plus faible'.



'Le ralentissement de la part des clients semble progressif et pourrait persister ou s'aggraver', prévient le broker, ajoutant que 'l'opacité des revenus crée un risque au quatrième trimestre', mais que les bilans apportent de la protection.



