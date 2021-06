Omer-Decugis : Les termes de l'introduction se précisent

(CercleFinance.com) - Omer-Decugis & Cie espère lever 15 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, selon un document publié mercredi par le groupe.



Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques annonce qu'il a prévu d'émettre plus de 2,1 millions d'actions nouvelles dans une fourchette de prix comprise entre 6,67 et 7,50 euros par action



La taille de l'opération pourrait même être portée à 19,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Dans son communiqué, Omer-Decugis précise qu'une levée de fonds de 10,4 millions d'euros a d'ores et déjà été sécurisée sous la forme d'engagements de souscription qui pourraient être portés à environ 12,7 millions d'euros.



Groupe familial basé à Rungis, Omer-Decugis a généré sur son dernier exercice un chiffre d'affaires de 119,7 millions d'euros et s'est donné comme objectif un C.A. de 175 millions d'euros en 2023.



L'offre se clôturera le 14 juin, avant une première cotation sur le compartiment Euronext Growth prévue le 15.



