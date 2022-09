Ocado : En plongeon après un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Ocado Group dévisse de plus de 12% à Londres, après le lancement par Ocado Retail, sa coentreprise avec Marks & Spencer, d'un avertissement sur résultats à l'occasion d'un point d'activité au titre de son troisième trimestre comptable.



'La croissance des revenus au quatrième trimestre ne devrait pas suffire à générer de la croissance sur l'ensemble de l'exercice et nous attendons désormais une petite baisse des ventes annuelles avec un EBITDA proche du point mort', affirme-t-elle.



Sur son troisième trimestre (clos fin août), le distributeur alimentaire sur Internet a réalisé un chiffre d'affaires de 531,5 millions de livres sterling, en croissance de 2,7%, pour des commandes moyennes par semaines de 374.000, en hausse de 10,7%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.