Obiz : 1ère étape du projet d'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Cette approbation du Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur le marché Euronext Growth à Paris.



Obiz conçoit, déploie et pilote pour le compte de ses clients des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce. Ces solutions, exclusives et personnalisées, donnent accès pour leurs bénéficiaires aux meilleures offres promotionnelles, sélectionnées et négociées par Obiz, auprès de son réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.



En 2021, la société s'est fixée pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 21 ME, en progression de plus de 35%, dont 3 ME issus des programmes relationnels et affinitaires, et 18 ME au titre des boutiques e-commerce. La société vise un EBITDA de 1 ME en 2021.



