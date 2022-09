Novo Nordisk : Vaste projet dans l'informatique quantique

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé mercredi qu'il allait apporter un soutien financier de 200 millions de dollars, par le biais de sa fondation d'entreprise, à un projet d'informatique quantique consacré notamment au développement de nouveaux médicaments.



Le programme, qui se penchera aussi sur des questions connexes liées au changement climatique et à la transition énergétique, est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire pharmaceutique danois et le Niels Bohr Institute de l'Université de Copenhague.



D'autres établissements y seront associés, à savoir le Massachusetts Institute of Technology (USA), l'Université technologique de Delft (Pays-Bas), l'Université technique du Danemark et l'Université d'Aarhus (Danemark) ainsi que l'Université de Toronto.



Le projet, d'une durée de 12 ans, vise à associer des chercheurs de renom en vue de concevoir un ordinateur et des algorithmes quantiques devant permettre la résolution d'importants problèmes dans le domaine des sciences de la vie.



Au cour de ses sept premières années d'existence, les participants s'attacheront à développer une plateforme qui aura pour objectif, dans les cinq dernières années du projet, de solutionner des problèmes ne pouvant être résolus par les ordinateurs classiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.