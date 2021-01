Novo Nordisk : Sollicite un nouveau dosage pour l'Ozempic

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir soumis une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, afin d'introduire un nouveau dosage de 2 mg de l'Ozempic.



Ce médicament est actuellement approuvé aux États-Unis en doses de 0,5 mg et 1 mg pour le traitement du diabète de type 2 chez les adultes et pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires indésirables chez les adultes souffrant de diabète de type 2 et d'une maladie cardiovasculaire.



'Certains patients ont besoin d'une intensification du traitement et avec la dose de 2 mg, davantage de personnes atteintes de diabète de type 2 pourront atteindre l'objectif de traitement', plaide Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif et directeur scientifique de Novo Nordisk.



