Novo Nordisk : Sollicite l'AEM pour l'Ozempic

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM) concernant une nouvelle posologie d'Ozempic (sémaglutide) - en l'occurrence 2mg - dans le cadre du traitement du diabète de type 2 chez l'adulte. Ozempic est actuellement approuvé dans l'UE en doses de 0,5mg et 1mg.



Cette demande s'appuie sur les résultats de l'essai Sustain Forte qui montrent une efficacité 'statistiquement significative' du dosage 2mg par rapport à celui d'1mg.



'Avec la dose de 2mg, davantage de personnes atteintes de diabète de type 2 pourront atteindre l'objectif de traitement', indique Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif et directeur scientifique de Novo Nordisk.





