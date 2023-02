Novo Nordisk : Résultats et perspectives déçoivent

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk, le numéro un mondial du traitement du diabète, a dévoilé jeudi un bénéfice d'exploitation de quatrième trimestre inférieur aux attentes et livré des perspectives également moins bonnes que prévu.



Le bénéfice d'exploitation du groupe danois est ressorti à 17,09 milliards de couronnes danoises sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 25% par rapport à l'an dernier et inférieur au consensus qui le donnait à 18,25 milliards.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 48,09 milliards de couronnes, soit une hausse de 25% d'une année sur l'autre, contre un consensus établi à 47,26 milliards.



Le groupe a indiqué viser pour cette année une croissance de son chiffre d'affaires, comme de son bénéfice opérationnel, en hausse de 9% à 14% en monnaie locale.



A taux de changes constants, leur croissance devrait se situer entre 13% et 19%, des prévisions là encore inférieures aux prévisions du consensus.



Le titre du groupe danois progressait malgré tout de 0,7% mercredi matin à la Bourse de Copenhague.



