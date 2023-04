Novo Nordisk : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk prend plus de 2% sur l'OMX après l'annonce, à l'occasion d'un point sur son activité pour le premier trimestre, d'un relèvement de ses perspectives de ventes et de bénéfice d'exploitation pour l'année en cours, à taux de change constants (CER).



Au cours des trois premiers mois de 2023, ses ventes ont augmenté de 25% et son bénéfice d'exploitation, de 28%, tous deux à CER. 'Les mouvements des stocks des grossistes aux États-Unis ont eu un impact positif sur la croissance des ventes', explique-t-il.



Pour 2023, le laboratoire pharmaceutique danois vise désormais, toujours à CER, des croissances de 24-30% pour ses ventes et de 28-34% pour son bénéfice d'exploitation, contre des fourchettes-cibles de 13-19% dans les deux cas précédemment.



Ce relèvement reflète principalement les tendances de prescription de Wegovy au premier trimestre et des attentes plus élevées pour l'année entière concernant les ventes de Wegovy et d'Ozempic, principalement aux États-Unis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.