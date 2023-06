Novo Nordisk : Rachat d'un bloc de contrôle dans Biocorp

(CercleFinance.com) - Biocorp annonce la signature d'un contrat pour la cession par son actionnaire principal BIO JAG, de 1.998.800 actions (soit 45,3% du capital et 62,2% des droits de vote), à un prix de 35 euros par action, à Novo Nordisk.



La réalisation de l'acquisition de ce bloc de contrôle ainsi que des actions détenues par des actionnaires minoritaires, représentant ensemble 64,4% du capital et 75,3% des droits de votes, est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.



Au résultat de l'opération envisagée, Novo Nordisk déposera à titre obligatoire auprès de l'AMF, au cours du troisième trimestre 2023, un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée, à un prix qui valoriserait 100% de Biocorp à 154,4 millions d'euros.



