Novo Nordisk : Problème d'approvisionnement aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce qu'un fabricant sous contrat de seringues de remplissage pour ses stylos Wegovy destinés au marché américain, a temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication en raison de problèmes liés aux bonnes pratiques de fabrication.



En conséquence, le laboratoire pharmaceutique danois ne s'attend pas à être en mesure de répondre à la demande aux États-Unis au premier semestre 2022. Il accordera la priorité dans ses livraisons aux patients qui ont déjà commencé un traitement avec Wegovy.



Novo Nordisk s'attend actuellement à pouvoir répondre à la demande aux États-Unis au cours du second semestre 2022. Les défis d'approvisionnement n'auront pas d'impact sur ses perspectives financières précédemment communiquées pour 2021.



