Novo Nordisk : Présence étendue dans la région de Boston

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé jeudi qu'il allait étendre ses activités de recherche et développement dans la région de Boston en y établissant l'un de ses plus grands pôles R&D en dehors du Danemark.



Ce nouveau 'hub' accueillera la plus grande partie de ses équipes de recherche américaines, qui étaient déjà installées à Lexington, Cambridge et Watertown (Massachusetts) dans la région.



Dans un communiqué, Novo indique avoir démarré la conversion d'un espace de 9.300 m2 à Lexington avec l'objectif de construire un nouveau laboratoire consacré à l'interférence ARN (ARNi) et à l'administration orale de médicaments.



Le groupe biopharmaceutique danois s'attend à ce que le projet génère la création de 200 postes additionnels dans la région de Boston, mais précise que le consolidation des équipes R&D entraînera la suppression de 20 emplois à Indianapolis et de 80 à Seattle.



