Novo Nordisk : Plan d'investissement à Bagsværd

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk annonce prévoir d'investir 5,4 milliards de couronnes danoises dans l'expansion de ses activités existantes à Bagsværd, ainsi que la construction d'une nouvelle usine à proximité.



Cet investissement dotera le groupe de capacités supplémentaires de R&D pour la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs de façon à approvisionner ses essais cliniques au niveau mondial.



Ces expansions apporteront des capacités pour développer le portefeuille de futurs produits oraux et injectables de Novo Nordisk. Le projet d'investissement devrait être finalisé en 2024 et créera environ 160 nouveaux emplois.



