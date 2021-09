Novo Nordisk : Partenariat avec Biocorp

(CercleFinance.com) - Biocorp et Novo Nordisk annoncent un accord pour le développement et la fourniture d'une version de Mallya, dispositif Bluetooth clipsable de Biocorp, pour le stylo jetable pré-rempli FlexTouch utilisé par les patients diabétiques. Les termes du contrat restent confidentiels.



Mallya recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application mobile, aidant ainsi les personnes atteintes de diabète à tenir un journal des doses précis.



Biocorp recevra un premier versement suivi de différents paiements d'étapes. Novo Nordisk prévoit de distribuer Mallya dans un certain nombre de pays et Biocorp prévoit d'augmenter significativement les volumes de production à partir de 2022.



