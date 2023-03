Novo Nordisk : Partenariat autour de Mallya au Japon

(CercleFinance.com) - La plateforme de santé Health2Sync a annoncé mardi la signature d'un partenariat au Japon avec le danois Novo Nordisk et le français Biocorp en vue d'intégrer la technologie Mallya, un dispositif connecté dédié aux stylos à insuline.



Aux termes de l'accord, les 350.000 patients japonais utilisant l'application Health2Sync pourront automatiquement synchroniser les données enregistrées à partir du capteur Mallya.



Ce dispositif, conçu par Biocorp et commercialisé au Japon par Novo Nordisk, est destiné aux stylos injecteurs d'insuline afin de permettre un suivi des doses injectées et de favoriser une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques.



'Ce partenariat concrétise la première intégration mondiale de ce type et va permettre aux patients sous insuline de s'occuper de leur santé en saisissant plusieurs types de données, à commencer par le suivi de leurs injections d'insuline', est-il souligné dans le communiqué de Health2Sync.



La population de personnes diabétiques et prédiabétiques dépasserait actuellement le seuil des 20 millions au Japon, avec un taux élevé de 44% d'omission ou de mauvaise administration des doses d'insuline prescrites.



Créée en 2013 en Asie, Health2Sync est une plateforme destinée aux personnes souffrant de maladies chroniques leur permettant de bénéficier de conseils de soins personnalisés.



