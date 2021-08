Novo Nordisk : Objectif revu à la hausse, le titre monte

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk, le numéro un mondial des traitements du diabète, a fait état mercredi d'une 'solide' performance financière au titre des six premiers mois de l'année et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles.



A la Bourse de Copenhague, le titre Novo bondissait de plus de 4% mercredi en fin d'après-midi, affichant la plus forte hausse de l'indice OMXC25 alors que l'indice regroupant les valeurs pharmaceutiques européennes ne gagnait que 0,5%.



Pour l'ensemble de 2021, le laboratoire danois prévoit désormais une croissance de 10% à 13% de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de 9% à 12% de son bénéfice d'exploitation, contre respectivement 6% à 10% et 5% à 9% auparavant.



Dans son communiqué, le groupe justifie son optimisme par le lancement réussi aux Etats-Unis de Wegovy, un nouveau traitement contre l'obésité.



Ces prévisions s'entendent, comme toujours avec Novo, en monnaies locales.



Sur le premier semestre, le bénéfice opérationnel ressort à 29,8 milliards de couronnes danoises (environ quatre milliard d'euros), contre 30,1 milliards un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 66,8 milliards de couronnes, dont une croissance de 12% en monnaies locales.



