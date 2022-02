Novo Nordisk : Les ventes dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a publié mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre, ce qui faisait grimper son cours de Bourse.



Après cette publication, l'action Novo prenait près de 3,2% à la Bourse de Copenhague, affichant la troisième plus forte hausse d'un indice OMX 25 en hausse de 1,8%.



Le numéro un mondial des traitements du diabète a dégagé sur les trois derniers mois de 2021 un résultat d'exploitation en hausse de 22% (+16% à taux de change constants) à 13,6 milliards de couronnes.



Si cette performance s'avère légèrement inférieure à ce qu'attendaient les analystes, le groupe s'est rattrapé avec la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions.



Ses ventes trimestrielles ont effet totalisé 38,3 milliards de couronnes sur le trimestre écoulé, contre 32,1 milliards un an plus tôt, soit une croissance de 19% d'une année sur l'autre (+16% à taux de change constants).



Pour 2022, Novo Nordisk dit anticiper un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 10% sur l'ensemble de l'exercice, pour un bénéfice opérationnel en croissance de 4% à 8%, ces deux objectifs étant exprimés en devises locales.



