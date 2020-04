Novo Nordisk : L'UE approuve le comprimé Rybelsus

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk a déclaré que la Commission européenne avait approuvé son comprimé pour le diabète de type 2 Rybelsus.



L'autorisation de mise sur le marché s'applique aux 27 États membres et au Royaume-Uni, avec un lancement prévu pour le second semestre 2020, a déclaré Novo.



Rybelsus est déjà approuvé aux États-Unis et en Suisse comme complément au régime alimentaire et à l'exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.



