Novo Nordisk : L'anti-obésité Wegovy lancé au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé lundi le lancement au Royaume-Uni de son traitement vedette contre l'obésité Wegovy, tout en prévenant que sa commercialisation se ferait dans des quantités 'contrôlées' et 'limitées'.



Le laboratoire danois précise que le médicament, administré par injection sous la peau, sera disponible via des professionnels de santé agréés et via les services de gestion du poids de la NHS, la sécurité sociale britannique.



Pour ce qui concerne ce dernier canal, les patients devront, en plus de la prise de Wegovy, se soumettre à un régime alimentaire et se livrer à une activité physique régulière.



Dans son communiqué, Novo Nordisk prévient que les problèmes d'approvisionnement auxquels il est confronté devraient le pousser à privilégier les livraisons de Wegovy à la NHS.



Wegovy est un médicament pour la perte de poids et le maintien du poids, qui contient une substance similaire à une hormone naturelle appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1) libérée par l'intestin après un repas.



