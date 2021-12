Novo Nordisk : Investissements massifs à Kalundborg

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce son intention d'investir plus de 17 milliards de couronnes danoises dans la construction de trois nouvelles installations de fabrication ainsi que l'expansion d'une installation existante sur son site de production à Kalundborg, au Danemark.



L'investissement établira une capacité supplémentaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale, de la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à l'assemblage et au conditionnement, la grande majorité étant investie dans la capacité des API.



Ces extensions fourniront une capacité de production des produits oraux et injectables actuels et futurs de Novo Nordisk. Les projets d'investissement devraient être finalisés en 2027 et créeront environ 400 nouveaux emplois.



