Novo Nordisk : Investissement sur un site danois

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce son intention d'investir 15,9 milliards de couronnes danoises à partir de 2023 pour agrandir un site de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) existante à Hillerød, au Danemark, pour le futur portefeuille de maladies chroniques graves.



Cet investissement créera une capacité de production supplémentaire pour répondre aux demandes futures du marché et constituera un catalyseur clé pour développer son futur portefeuille de produits cliniques en phase avancée.



La construction est en cours et l'installation, qui sera d'environ 65.000 m2, devrait commencer à produire des API au début de 2029. Ce projet devrait créer 340 nouveaux emplois une fois la construction terminée et l'installation sera entièrement équipée.



