Novo Nordisk : Impact négatif d'un appel d'offre en Chine

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce que toutes ses insulines, à l'exception de Ryzodeg et Xultophy, ont été incluses dans l'appel d'offres lancé par l'administration chinoise pour approvisionner (VBP) en insulines les hôpitaux chinois.



Le laboratoire pharmaceutique danois s'attend actuellement à un impact négatif estimé sur la croissance des ventes mondiales d'environ 3% en 2022 en raison de la baisse des prix et de la réduction des volumes d'insuline vendus en Chine.



Le VBP pour l'insuline devrait être mis en oeuvre au cours du premier semestre 2022. Novo Nordisk fournira les perspectives financières pour 2022 dans le cadre de l'annonce des résultats annuels 2021 le 2 février prochain.



