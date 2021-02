Novo Nordisk : Gagne +4%, les bénéfices augmentent de 8%

(CercleFinance.com) - Le danois Novo Nordisk, le plus grand fabricant d'insuline au monde, a fait état d'une augmentation de ses revenus annuels car de plus en plus de patients utilisent ses thérapies GLP-1.



Suite à cette annonce, les actions se négocient en hausse de plus de 4 %.



Le bénéfice net pour l'ensemble de l'année 2020 a augmenté de 8 % pour atteindre 42,1 milliards de couronnes danoises (environ 5,6 milliards d'euros), contre 38,9 milliards de couronnes l'année précédente, grâce à la croissance des ventes en Amérique du Nord, un marché clé, et dans les entreprises internationales.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4 %, à 126,9 milliards de couronnes danoises. Si l'on exclut l'impact des effets de change, les ventes ont augmenté de 7 %, selon la société, grâce à son portefeuille de traitements contre le diabète et l'obésité.



Les chiffres de Novo ont été largement conformes aux attentes des analystes.



Le fabricant de médicaments a maintenu ses prévisions de croissance des bénéfices d'exploitation d'environ 4 à 8 % cette année, les ventes devant augmenter de 5 à 9 % à taux de change constants.



