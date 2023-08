Novo Nordisk : Essai concluant pour le semaglutide

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui les principaux résultats d'un essai réalisé sur plus de 17 000 adultes de 45 ans ou plus souffrant de surpoids ou d'obésité et d'une maladie cardiovasculaire (MCV) sans antécédent de diabète.



L'essai a comparé le semaglutide 2,4 mg par voie sous-cutanée une fois par semaine avec un placebo, dans l'objectif de prévenir les événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.



L'essai a atteint son objectif principal en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure du MACE de 20% pour les personnes traitées avec le semaglutide 2,4mg par rapport au placebo.



De plus, le semaglutide 2,4 mg semblait avoir un profil sûr et bien toléré, conformément aux précédents essais sur le semaglutide 2,4 mg.



Selon Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk, cet essai a démontré que le semaglutide 2,4 mg a le potentiel de changer la façon dont l'obésité est considérée et traitée.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire pour une extension de l'indication du semaglutide 2,4 mg (Wegovy®) aux États-Unis et dans l'UE en 2023.



