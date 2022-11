Novo Nordisk : Entouré après des trimestriels solides

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk s'adjuge plus de 6% sur l'OMX, entouré après la présentation par le laboratoire pharmaceutique danois, spécialisé dans le diabète et l'obésité, de résultats trimestriels solides et d'objectifs relevés pour l'année en cours.



Le groupe a ainsi réalisé un BPA en hausse de 15% à 18,42 couronnes danoises et un chiffre d'affaires en augmentation de 26% à près de 128,9 milliards de couronnes sur les neuf premiers mois de 2022, des niveaux globalement au-dessus des consensus.



Pour l'ensemble de l'année, Novo Nordisk anticipe désormais, à taux de changes constants, une croissance de ses ventes de 14 à 17% (+16% à fin septembre) et une augmentation de son bénéfice d'exploitation de 13 à 16% (+14% à fin septembre).



'Novo se paye toujours avec une prime de 93% en termes de PE 2023 par rapport aux Big Pharma européennes', note Oddo qui reste toutefois à 'surperformance' sur le titre après cette publication qu'il juge 'de nouveau très solide'.



