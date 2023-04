Novo Nordisk : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk prend 1% sur l'OMX, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 920 à 1250 couronnes danoises sur le titre du laboratoire spécialisé notamment dans le diabète.



Le broker remonte ses attentes de BPA pour la période 2023-28 de 33% en moyenne, pour s'établir environ 30% au-dessus du consensus pour 2027, et considère que 'la valorisation n'est plus exigeante compte tenu de l'ampleur de son relèvement'.



