Novo Nordisk : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk prend encore 1% sur l'OMX, continuant de profiter d'un relèvement de prévisions annuelles annoncé jeudi par le laboratoire pharmaceutique danois, une nouvelle qu'Oddo BHF et Stifel saluent en augmentant leurs objectifs de cours.



Oddo réaffirme ainsi son opinion 'surperformance' sur le titre et remonte son objectif de cours de 1050 à 1210 couronnes danoises, estimant que les résultats du premier trimestre 'devraient venir confirmer la dynamique annoncée hier'.



De son côté, Stifel maintient sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 1205 à 1280 couronnes danoises, 'sur la base d'une dynamique d'activité très forte pour le groupe, tandis que des catalyseurs significatifs sont encore à venir'.



