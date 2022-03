Novo Nordisk : Collaboration étendue avec le MIT et le BWH

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce l'expansion de sa collaboration de recherche existante dans les technologies d'administration orale de médicaments avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le Brigham and Women's Hospital (BWH).



Depuis 2015, leurs scientifiques ont coinventé de nouveaux dispositifs qui délivrent des médicaments par voie orale. Cette collaboration a donné lieu à la pilule robotique SOMA, qui a ensuite été licenciée exclusivement à Novo Nordisk pour le développement clinique.



Le nouvel accord prolonge la collaboration jusqu'en 2026, élargissant la portée pour englober la création et l'intégration d'appareils bioélectroniques, de biocapteurs et de dispositifs d'administration sensibles aux stimulis.



