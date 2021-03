Novo Nordisk : Collaboration étendue avec Gilead dans la NASH

(CercleFinance.com) - Le danois Novo Nordisk a annoncé jeudi avoir étendu son partenariat avec l'américain Gilead Sciences dans la recherche de traitements contre la NASH, une maladie hépatique chronique de plus en plus fréquente.



Aux termes de l'accord, les deux groupes ont prévu de conduire une étude de phase 2b visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'association de semaglutide, le traitement contre le diabète de Novo, et de deux molécules expérimentales découvertes par le laboratoire californien.



L'essai devrait inclure 440 patients atteints d'une cirrhose compensée due à la NASH, avec de premiers recrutements attendus dans le courant du second semestre de l'année.



