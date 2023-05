Novo Nordisk : Accord de R&D avec Life Edit Therapeutics

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk et Life Edit Therapeutics, une société ElevateBio axée sur les technologies et les thérapies d'édition de gènes de nouvelle génération, ont annoncé aujourd'hui une collaboration de R&D afin de découvrir et développer des thérapies d'édition de gènes contre un ensemble sélectionné de cibles thérapeutiques.



Novo Nordisk compte tirer parti des technologies d'édition de gènes de Life Edit dans le but de développer des thérapies qui changent la vie pour les maladies génétiques rares ainsi que les maladies cardiométaboliques plus répandues.



'Nous sommes ravis de l'opportunité de co-créer de nouveaux traitements pour plusieurs maladies génétiques basés sur les technologies d'édition de gènes de Life Edit', a déclaré Marcus Schindler, PhD, professeur, vice-président exécutif. et directeur scientifique de Novo Nordisk.



