Novo Nordisk : A obtenu le 'Best Places to Work' au Koweït

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk Kuwait a obtenu la certification officielle du meilleur endroit où travailler au Koweït pour le deuxième année consécutive.



Selon les résultats de cette étude, 91% des employés se disent fiers de travailler pour l'organisation et 83% ont indiqué une expérience toujours positive avec leurs collègues, leurs dirigeants et leur travail.



Best Places to Work est un programme de certification international, pour identifier et reconnaître les meilleurs lieux de travail dans le monde.



