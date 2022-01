Novavax : Positionne le vaccin dans la stratégie vaccinale

(CercleFinance.com) - La Haute Autorité de Santé (HAS) considère que les vaccins Nuvaxovid de Novavax et Covid 19 Janssen de Janssen - qui utilisent des technologies différentes - représentent une alternative efficace. Elle les positionne aujourd'hui dans la stratégie vaccinale.



Deux avis récents de l'Agence européenne du médicament (EMA) permettent aujourd'hui à la HAS d'étoffer la stratégie vaccinale de lutte contre la Covid-19.



Il s'agit de l'arrivée d'un 5ème vaccin, Nuvaxovid (Novavax), développé selon une technologie vaccinale ' classique ', (vaccin protéique adjuvanté).

Le deuxième est le vaccin à vecteur viral Janssen, qui peut être désormais administré en primo-vaccination à 2 doses et en rappel.



' La HAS recommande de privilégier les vaccins à ARNm en primo-vaccination et pour le rappel. Mais, quand les personnes ne souhaitent ou ne peuvent recevoir ce type de vaccins, la HAS considère que les vaccins Nuvaxovid de Novavax et Covid-19 de Janssen représentent une option supplémentaire '.





