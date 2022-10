Novavax : Nuvaxovid recommandé par la Suisse

(CercleFinance.com) - Novavax annonce que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de Suisse a recommandé Nuvaxovid comme rappel pour l'immunisation active afin de prévenir la maladie à coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



L'OFSP recommande désormais l'utilisation de Nuvaxovid comme rappel chez l'adulte, indépendamment des antécédents vaccinaux, dans le cadre de la campagne de rappel du vaccin COVID-19 de l'automne 2022.



Cette recommandation fait suite à la présentation de données qui démontrent notamment que Nuvaxovid peut induire une réponse immunitaire fonctionnelle contre les sous-variants d'Omicron actuellement en circulation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.