Novavax : Le vaccin Covid autorisé au Canada pour les ados

(CercleFinance.com) - Novavax a annoncé aujourd'hui que Health Canada, l'autorité de santé canadienne, avait étendu l'autorisation d'utilisation de son vaccin Covid, le Nuvaxovid, aux 12-17 ans.



' Avec la poussée hivernale de COVID-19, il est plus important que jamais de veiller à ce que les adolescents aient accès aux options de vaccination contre la COVID-19, y compris avec Nuvaxovid ', a déclaré Stanley C. Erck, le dirigeant de Novavax.



L'approbation de Heath Canada s'appuie sur les données d'un essai de phase III réalisé sur les 12-17 ans montrant une efficacité du sérum de 79,5%.



De plus, les données préliminaires montrent que le vaccin a été globalement bien toléré, souligne le laboratoire qui indique que les effets indésirables graves étaient 'peu nombreux et répartis de manière équilibrée entre les groupes vaccin et placebo', laissant comprendre qu'ils n'étaient donc pas associés au Nuvaxovid.



