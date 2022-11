Novavax : Essai concluant pour un nouveau vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Novavax a présenté aujourd'hui les principaux résultats de son essai de phase 3 portant sur l'injection en tant que dose de rappel du NVX-CoV2515, soit son nouveau vaccin-candidat développé contre les variants du Covid - notamment Omicron.



Les données montrent que les réponses neutralisantes de ce nouveau sérum chez les personnes n'ayant pas été exposées au COVID-19 sont supérieures à celles obtenues avec le précédent vaccin (NVX-CoV2373), et plaident ainsi pour la passage à cette nouvelle version du vaccin.



' Les résultats d'aujourd'hui montrent que l'utilisation de notre prototype de vaccin comme rappel induit des réactions croisées avec un large éventail de variantes et le potentiel de protéger contre de futures souches', résume Gregory M. Glenn, président de la R&D chez Novavax.



